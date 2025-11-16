Flor de la V encenderá la Marcha del Orgullo en Viedma: 10 años de lucha

En Viedma ya se siente el pulso de una celebración que promete romper todos los moldes. La Marcha del Orgullo cumplirá diez años en la capital rionegrina y la organización decidió tirar la casa por la ventana: Flor de la V será la figura central de una edición que apunta a convertirse en la más convocante, colorida y ruidosa que haya tenido la Comarca.

Desde hace meses, la Colectiva LGBTIQ+ de Viedma y Carmen de Patagones viene afinando detalles en reuniones y asambleas que se multiplicaron con el correr de las semanas. No quieren una marcha más, quieren una que haga historia. Una que deje en claro que aquella primera vez, hace una década, fue solo el comienzo de un movimiento que no paró de crecer ni de conquistar espacios.

La apuesta es fuerte, Flor de la V conducirá el evento y la banda Sudor Marika encabezará el show central, llevando su fiesta disidente al corazón de la ciudad. Todo sostenido con el empuje de la autogestión, colectas y solicitudes de acompañamiento a organismos públicos y privados para lograr un escenario acorde a la magnitud del aniversario.

Aunque la marcha se realizará el 22 de noviembre, la movida ya empezó. Están abiertas las convocatorias para artistas locales, emprendedores y emprendedoras que quieran sumarse al parque temático de diversidad que se desplegará en la capital provincial. La invitación es amplia, inclusiva y urgente: quien tenga una propuesta, un oficio, un número artístico o un proyecto para compartir, puede anotarse escribiendo a las redes de la Colectiva, donde ya comenzaron a recibir mensajes de toda la Comarca.

Con el fin de destacar esa jornada, los legisladores del bloque oficialista de Juntos Somos Río Negro, presentaron un proyecto para declarar de “interés educativo, humanitario, social y comunitario” al encuentro que apunta a reconocer “la lucha, visibilidad y orgullo del colectivo LGBTIQ+ local”.