Lo que debía ser una celebración tranquila terminó convertido en un nuevo capítulo del conflicto que rodea a Mariano Iúdica. Después de su explosiva opinión sobre la situación de Marcelo Tinelli, el conductor no solo generó enojo en figuras cercanas al exmandamás de ShowMatch, sino que también llevó esa tensión directamente al casamiento del Coco Sily y Chimi Meza, donde su presencia desató un malestar inmediato.

Según relató Laura Ubfal en Infama, el clima se tensó ni bien llegó al salón. “Mariano llegó tarde, cuando la ceremonia ya estaba empezada. No dio notas, entró por un costado”, contó la periodista. Ese ingreso silencioso, lejos de calmar las aguas, obligó a una maniobra inesperada: reorganizar las mesas para evitar cruces innecesarios. “Tuvieron que rearmar las mesas por su presencia porque está invitada Carla Conte con Ezequiel Corbo. Además, otra gente que estaba sentada con Iúdica no querían estar con él”, agregó Ubfal, dejando en claro que el rechazo no provenía de un único frente.

La resistencia tenía sentido: una de las principales voces críticas invitadas a la fiesta había sido tajante horas antes. "Ninguna de las mujeres que trabajaron con él tienen buenos recuerdos. Ahora se hace el reformado pero es un desagradable y hace años que lo dije", lanzó Carla Conte. En esa misma línea, redobló la apuesta al describir su postura sobre la figura de Mariano Iúdica: "Él se cree que es Jesús, creador de todo. Es un tipo al que nadie quiere, lo que pasa es que nunca se dijo".

Marcela Feudale, otra integrante del círculo de Tinelli que tomó distancia del conductor de Polémica en el Bar, también dejó clara su incomodidad. “Lo escuché hablar varias cosas de gente que yo quiero y que son inconvenientes. No las voy a repetir porque no me gusta la gente así”, señaló, evitando alimentar la polémica pero sin suavizar su postura.

Lejos de calmar el fuego, Iúdica se mantuvo en la misma línea de defensa que había mostrado tras su comentario sobre Tinelli. "Ya hablé y dije lo que tenía que decir de Marcelo. Ellos que hablen, los mandan a hablar", insistió, dejando entrever que, para él, las críticas no serían espontáneas sino parte de una respuesta coordinada.

Así, una boda que prometía risas, brindis y reencuentros terminó marcada por miradas esquivas, cambios de lugar en las meses y el eco de una interna mediática que sigue creciendo. Mientras tanto, Coco Sily celebró su gran día, intentando no escuchar los ruidos de esta polémica con Mariano Iúdica, que suma un capítulo más en lo que parece ser una larga novela.