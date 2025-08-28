OSDIPP, la mejor opción en cobertura médica corporativa

Con más de 50 años de trayectoria, OSDIPP (Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo) cuenta con planes a medida de las necesidades de más de 200 empresas de distintos rubros.

Se caracteriza por su cobertura y su atención personalizada desde su sede ubicada en Carlos H. Rodríguez 384, de la ciudad de Neuquén.

Algunos de sus planes contemplan:

Hasta un 80% de descuento en medicamentos y cobertura en homeopáticos y recetas magistrales.

Reintegros por atención fuera de cartilla.

Cobertura odontológica.

Asistencia médica en viajes nacionales e internacionales.

Acceso a los mejores centros asistenciales del país.

Asistencia personalizada a empresas.

Programas de vacunación y charlas de prevención.

Trámites online y orientación médica virtual 24/7.

OSDIPP afianza su prestigio en la región y se reafirma como la elección preferida de las empresas que buscan excelencia y confianza en cobertura médica.

www.osdipp.com.ar

Mail: promocion@osdipp.com.ar