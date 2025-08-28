¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 28 de Agosto, Neuquén, Argentina
OSDIPP, la mejor opción en cobertura médica corporativa

Con más de 50 años de trayectoria, OSDIPP se consolida como la obra social elegida por más de 200 empresas, gracias a su cobertura integral, beneficios exclusivos y atención personalizada en Neuquén.

Por Redacción

Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 00:51
Con más de 50 años de trayectoria, OSDIPP (Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo) cuenta con planes a medida de las necesidades de más de 200 empresas de distintos rubros.

Se caracteriza por su cobertura y su atención personalizada desde su sede ubicada en Carlos H. Rodríguez 384, de la ciudad de Neuquén. 

Algunos de sus planes contemplan:

  • Hasta un 80% de descuento en medicamentos y cobertura en homeopáticos y recetas magistrales.
  • Reintegros por atención fuera de cartilla.
  • Cobertura odontológica.
  • Asistencia médica en viajes nacionales e internacionales.
  • Acceso a los mejores centros asistenciales del país.
  • Asistencia personalizada a empresas.
  • Programas de vacunación y charlas de prevención.
  • Trámites online y orientación médica virtual 24/7.

OSDIPP afianza su prestigio en la región y se reafirma como la elección preferida de las empresas que buscan excelencia y confianza en cobertura médica.
www.osdipp.com.ar 
Mail: promocion@osdipp.com.ar 

