OSDIPP, la mejor opción en cobertura médica corporativa

Con más de 50 años de trayectoria, OSDIPP (Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo) cuenta con planes a medida de las necesidades de más de 200 empresas de distintos rubros.
Se caracteriza por su cobertura y su atención personalizada desde su sede ubicada en Carlos H. Rodríguez 384, de la ciudad de Neuquén.
Algunos de sus planes contemplan:
- Hasta un 80% de descuento en medicamentos y cobertura en homeopáticos y recetas magistrales.
- Reintegros por atención fuera de cartilla.
- Cobertura odontológica.
- Asistencia médica en viajes nacionales e internacionales.
- Acceso a los mejores centros asistenciales del país.
- Asistencia personalizada a empresas.
- Programas de vacunación y charlas de prevención.
- Trámites online y orientación médica virtual 24/7.
OSDIPP afianza su prestigio en la región y se reafirma como la elección preferida de las empresas que buscan excelencia y confianza en cobertura médica.
www.osdipp.com.ar
Mail: promocion@osdipp.com.ar