Atropellaron a una mujer mayor en el centro de San Martín de los Andes: terminó hospitalizada

Una mujer terminó en el hospital en San Martín de los Andes luego de ser atropellada por una camioneta mientras cruzaba la calle Curruhuinca a mitad de cuadra. El hecho ocurrió este jueves cerca de las seis de la tarde y generó conmoción entre los vecinos de la zona.

Según testigos, la víctima —una mujer mayor que tenía un brazo enyesado— intentó atravesar la calzada cuando una Ford EcoSport que circulaba por el mismo sector la embistió de lleno. El conductor no habría alcanzado a verla y el impacto fue inevitable.

La mujer se golpeó con el suelo y sufrió varias heridas. Minutos después, llegó personal policial que cortó el tránsito y pidió la asistencia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). Los profesionales la atendieron en el lugar y luego la trasladaron para que recibiera atención médica.

El conductor de la camioneta, que salió ileso, permaneció en el sitio mientras se realizaban las pericias de tránsito. Tras varios minutos de trabajo, la calle fue liberada y el tránsito volvió a la normalidad.