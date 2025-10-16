La provincia tendrá sol y viento este viernes, pero una zona marcará el frío

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes 17 de octubre se mantendrán las condiciones de estabilidad en la provincia de Neuquén, con cielo mayormente despejado y vientos moderados en distintos sectores.

Tiempo estable para la Capital

En Neuquén Capital, la jornada comenzará con 10 grados durante la madrugada y cielo ligeramente nublado, con viento del sur entre 23 y 31 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Durante la mañana se espera una temperatura de 7 grados, con viento leve del este, mientras que por la tarde la máxima será de 22 grados, con condiciones similares. Hacia la noche, el cielo seguirá algo nublado y la temperatura descenderá a 19 grados.

Temperaturas frescas en el centro provincial

En la zona centro, Zapala registrará una madrugada de 8 grados con cielo ligeramente nublado y viento del sudoeste. Por la mañana, el cielo estará despejado con una mínima de 5 grados, mientras que hacia la tarde la temperatura subirá a 19 grados, con cielo algo nublado y viento moderado del oeste. La noche cerrará con 16 grados y viento del este.

Tiempo frío pero estable en la cordillera

En San Martín de los Andes, el SMN anticipa una jornada fría pero con buen tiempo. La madrugada y la mañana se presentarán con 2 grados y cielo parcialmente nublado, con viento del oeste y sudoeste entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, la temperatura alcanzará los 14 grados, con cielo algo nublado, mientras que en la noche se mantendrán los 8 grados con condiciones similares.

Condiciones estables en el norte neuquino

En Chos Malal, el día comenzará con 10 grados y cielo ligeramente nublado, con viento del sudeste. Durante la mañana el cielo estará despejado, con mínima de 6 grados, y en la tarde se espera una máxima de 19 grados. Hacia la noche, el cielo se mantendrá algo nublado y la temperatura rondará los 16 grados, con viento leve del este.