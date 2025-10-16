Río Colorado: manejaba por la ruta 22, se sintió mal y murió en la banquina

Un hombre de 70 años fue encontrado muerto junto a su auto en el kilómetro 922 de la ruta Nacional 22 cerca de Río Colorado. Estaba tendido boca abajo en la banquina, delante de su Toyota Corolla rojo, estacionado de forma correcta. Según los primeros datos, habría sentido un malestar mientras conducía desde Bahía Blanca, detuvo el vehículo, bajó y murió en el lugar. El caso está siendo investigado por la fiscalía, aunque no tenía signos de violencia.

Todo comenzó pasadas las dos de la tarde, cuando un llamado alertó al Cuerpo de Seguridad Vial de Río Colorado. Un conductor que pasaba por la zona, donde no hay señal telefónica, logró dar aviso tras ver el auto detenido y una figura inmóvil al costado de la ruta. La escena era inquietante: el vehículo, estaba estacionado en la banquina, a la sombra, y apenas un poco por delante, yacía el cuerpo de un hombre boca abajo.

Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron lo que ya se sospechaba. El hombre, domiciliado en Bahía Blanca, no presentaba signos vitales. No había otros ocupantes en el vehículo ni indicios de violencia. Todo indicaba que había sufrido una descompensación repentina.

Según fuentes policiales, el hombre habría sentido un malestar mientras manejaba. Consciente de que algo no andaba bien, decidió detenerse en la banquina y descender del auto. Pero no llegó a pedir ayuda. Cayó al suelo y murió allí mismo, en medio de una ruta solitaria.

La fiscalía descentralizada de Río Colorado tomó intervención en el caso y convocó a un médico de la Policía para certificar el fallecimiento.