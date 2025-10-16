Abejas en Chos Malal: un matrimonio se acercó a rescatar al enjambre

Este jueves, un vehículo estacionado sobre calle Roca, en Chos Malal, recibió la visita de un enjambre de abejas, concentrado principalmente en la parte trasera del automóvil. La presencia de los insectos llamó la atención de transeúntes y conductores que circulaban por el sector.

Testigos indicaron que el enjambre se habría desprendido de un panal ubicado en un árbol cercano, cayendo sobre el rodado y provocando que las abejas se agruparan allí.

Un matrimonio de vecinos de la localidad acudió al lugar para realizar el rescate de las abejas, contando con la colaboración de un alumno del hombre que llegó al lugar poco después. Según se informó, el vehículo es de una mujer.

Riesgos y recomendaciones

Autoridades locales recordaron que la presencia de enjambres en la vía pública puede generar riesgos para peatones y conductores, sobre todo si se realizan movimientos bruscos o se intenta ahuyentar a los insectos.

Se recomienda a la población: