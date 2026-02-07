En el marco de la Fiesta Nacional de la Confluencia, Luck Ra habló con la prensa minutos antes de saltar al escenario principal y dejó en claro el entusiasmo con el que vive su presente artístico y la expectativa por reencontrarse con el público neuquino.

Durante la conferencia realizada en el predio de la Isla 132, el cordobés se mostró relajado y agradecido por la respuesta de la gente, y destacó el clima que se vive en el festival. Remarcó que presentarse en un evento de esta magnitud genera una energía especial y obliga a pensar un show bien arriba, pensado para el canto colectivo y el baile.

El artista adelantó que el repertorio estará cargado de hits que marcaron su explosión nacional. La Morocha, Hola Perdida, Que me falte todo y la BZRP Session aparecen como parte de una lista de temas diseñada para mantener la intensidad desde el primer acorde hasta el final.

Luck Ra también hizo referencia al momento que atraviesa, con un crecimiento sostenido dentro del cuarteto y el pop urbano, y valoró la posibilidad de formar parte de uno de los festivales más convocantes del país.

Con el público ya expectante frente al escenario y la noche lista para explotar, el cantante se prepara para salir a escena y cerrar la jornada con un show que promete fiesta, hits y miles de voces acompañando cada canción.