Viernes 06 de Febrero, Neuquén, Argentina
¿Ganaste? Estos fueron los afortunados de los sorteos de este viernes en la Confluencia

Hay tres mujeres ganadoras y aún quedan dos jornadas de sorteos, incluido una casa prefabricada y una camioneta 4x4.

Por Maite Arana

Viernes, 06 de febrero de 2026 a las 23:46
Foto Anahí Cárdena.

En esta segunda noche de la Fiesta Nacional de la Confluencia hubo otros tres ganadores de los sorteos de la Municipalidad. Tal como el jueves 5 de febrero, este viernes se sorteo un monopatín eléctrico, una moto y un auto Toyota Yaris rojo.

Los afortunados del jueves fueron dos mujeres y un hombre, en esta ocasión de viernes ganaron tres mujeres.

La ganadora del monopatín eléctrico fue Rocío Albornoz. En el caso de la moto la ganó Adriana Mabel Galera y el Toyota Nicole Melanie San Martín.

Las tres mujeres no se hicieron presentes en el escenario pero fueron notificadas de su premio para pasar a retirarlo. Se recuerda que el domingo se sortea la gran novedad de esta edición, la casa prefabricada de viviendas Roca. Además habrá una camioneta 4x4 0km.

Para inscribirse para ganar la casa se debe anotar en el stand de Viviendas Roca, en el predio de la Fiesta, ingresando por calle Río Negro.

 

