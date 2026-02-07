En esta segunda noche de la Fiesta Nacional de la Confluencia hubo otros tres ganadores de los sorteos de la Municipalidad. Tal como el jueves 5 de febrero, este viernes se sorteo un monopatín eléctrico, una moto y un auto Toyota Yaris rojo.

Los afortunados del jueves fueron dos mujeres y un hombre, en esta ocasión de viernes ganaron tres mujeres.

La ganadora del monopatín eléctrico fue Rocío Albornoz. En el caso de la moto la ganó Adriana Mabel Galera y el Toyota Nicole Melanie San Martín.

Las tres mujeres no se hicieron presentes en el escenario pero fueron notificadas de su premio para pasar a retirarlo. Se recuerda que el domingo se sortea la gran novedad de esta edición, la casa prefabricada de viviendas Roca. Además habrá una camioneta 4x4 0km.

Para inscribirse para ganar la casa se debe anotar en el stand de Viviendas Roca, en el predio de la Fiesta, ingresando por calle Río Negro.