La joven llegó en la segunda noche de esta Fiesta Nacional de la Confluencia en medio de su No Me Olvides Tour, tras lanzar su primer album debut. La joven saca música desde 2015, con uno de sus singles más conocidos, "La Vida Rosa".

Foto (Anahí Cárdena)

Cuando se conoció su incorporación, días después del anuncio de la grilla, fue una gran sorpresa ya que es una artista en ascenso y está dando de qué hablar en los escenarios y en las redes sociales, por su gran desempeño en el escenario y su voz.

Foto (Anahí Cárdena)

Rápidamente generó un gran grupo de fans y actualmente se trata de una de las cantantes más potentes de esta edición, sumado a Karina, La Joaqui, Femi y demás mujeres que estarán este año. Su música se caracteriza por ser nostálgica y emotiva, orientada al género pop y urbano.

Foto (Anahí Cárdena)

Ángela fue telonera de Shakira en sus shows en Buenos Aires en 2025 y también cantó con Rosalía durante una emisión del programa Nadie Dice Nada de LUZU, en el cual participa.

El show lo comenzó con OOPS y LUZ ROJA. Además, la noche se encendió y los gritos aturdieron cuando apareció Marcos Giles en escena, el reciente novio confirmado de Ángela. El ship "Margelita" se hizo viral en redes. Tras confirmar, hoy subió al escenario con su novia y se dieron un beso frente a 300 mil presentes.

