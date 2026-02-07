Con la música urbana como eje y miles de personas frente al escenario, FMK cerró su presentación en la Isla 132 dejando uno de los momentos más celebrados de la segunda jornada, en una noche que no dio respiro y mantuvo al público conectado de principio a fin.

El cantante se presenta como uno de los nombres fuertes de la segunda jornada y no tardó en demostrar por qué. Con una propuesta pensada para el baile y la interacción constante con el público, FMK desplegó un show dinámico, apoyado en una seguidilla de hits que marcaron su consolidación dentro del pop urbano nacional.

Desde sus inicios en el freestyle hasta convertirse en uno de los artistas más escuchados del género, FMK construyó una carrera en permanente crecimiento. Colaboraciones de alto impacto, canciones que suenan fuerte en plataformas y una estética cuidada forman parte de un espectáculo diseñado para sostener la energía de la noche y mantener al público conectado de principio a fin.

Foto (Anahí Cárdena)

La respuesta de la gente no se hizo esperar. Con el público joven ocupando gran parte del frente del escenario, los coros, el baile y los celulares en alto acompañaron cada tema, generando uno de los momentos más vibrantes de la jornada hasta el momento.

El show de FMK se inscribe como una pieza clave dentro de la grilla del viernes, aportando ritmo, actualidad y una fuerte identidad urbana en una noche que sigue sumando intensidad y que todavía guarda momentos fuertes por delante en la Fiesta Nacional de la Confluencia.

Desde la Isla 132, Prima Multimedios acompaña en tiempo real el desarrollo de la Fiesta Nacional de la Confluencia, con una cobertura especial de cada show, el clima del público y todo lo que ocurre en uno de los eventos culturales más importantes del país, noche tras noche.