En el marco de la segunda jornada de la Fiesta Nacional de la Confluencia, continúan los operativos de seguridad en diferentes puntos del predio de la Isla 132, entre los que se encuentran los famosos cacheos de ingreso. En ese contexto, brindó declaraciones a medios locales el jefe de Seguridad Confluencia, Pablo Monje, quien aseguró que el trabajo y protocolo se desarrollan con normalidad.

En medio de una creciente presencia de público, Monje explicó que se realizaron cacheos finos tanto el jueves como el viernes, con el objetivo de garantizar que el festival se viva en un marco seguro. Además, señaló que los elementos más retenidos en los accesos fueron aerosoles, desodorantes y otros objetos de uso cotidiano que, en un evento masivo, pueden representar riesgos y por eso están prohibidos.

El funcionario aclaró que hasta el momento no se detectaron cuchillos, explosivos ni armas, y remarcó que el operativo se mantiene “con total normalidad”. “Los cacheos son fluidos, aunque cuando baja el sol la gente empieza a aglomerarse y aumenta la cantidad en los ingresos”, finalizó.