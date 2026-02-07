¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 06 de Febrero, Neuquén, Argentina
Artistas nacionales y regionales

Fiesta de la Confluencia: viernes de R&B en el escenario Limay

Además del escenario principal está comenzando una noche de R&B en el otro escenario, a orillas del río Limay. Hasta las 00 habrá shows.

Por Maite Arana

Viernes, 06 de febrero de 2026 a las 23:13
Mientras distintos artistas nacionales se lucen en el Escenario Confluencia de la Fiesta Nacional, demás artistas nacionales se han sumado a la grilla del Escenario Limay en esta noche de viernes.

A las 22 se presentó JJJulián, cantante y compositor de San Miguel, Buenos Aires que le gusta sumergirse en el sonido del r&b y del neo-soul haciéndolos parte de su sonido actual. Desde 2021 que empezó a lanzar canciones siendo solista y siempre acompañó su música con videos que refuerzan la estética que él propone.

A las 23 comienza Santi Muk, su género es el R&B, soul y pop. Santiago Mukdise es un productor, multiinstrumentista y cantautor oriundo de Termas de Río Hondo (Santiago del Estero), que a su corta edad se posiciona como una de las figuras emergentes de la escena nacional.

Por último cierra a las 00 An Espil, cantante integrante del grupo Nafta, reconocida por interpretar jazz, blues y R&B con un sonido y versatilidad muy particular

Mientras que el sábado estará a las 18 Niño Kamikaze, a las 20 RD - J & Full Gang4 y a las 22 cierra la noche Lit Killah.

 

 

