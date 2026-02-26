En marzo de 2026, los empleados de comercio percibirán dos sumas fijas no remunerativas de $60.000 y $40.000 que se suman al salario básico actual. Estos montos representan una recomposición extraordinaria que afecta a todas las categorías del sector, desde maestranza hasta vendedores y cajeros.

Estas sumas se detallarán de forma separada en el recibo de sueldo y se incorporarán al salario básico a partir de abril, cuando se actualicen formalmente las escalas salariales acordadas en la paritaria vigente.

Durante este mes, el salario mensual incluye el básico correspondiente a la categoría más las sumas no remunerativas, que en conjunto suman $100.000. Además, se deben considerar otros adicionales como antigüedad, que corresponde al 1% por cada año trabajado y se aplica sobre conceptos remunerativos y las sumas fijas, presentismo, horas extras y suplementos según la tarea y el tipo de jornada laboral.

Ejemplo básico para entender los montos

Por ejemplo, un cajero que trabaja jornada completa recibirá un sueldo que incluye estas sumas fijas. En el caso de una jornada de media jornada, como cuatro horas diarias durante cinco días a la semana, un Cajero A podría percibir alrededor de $585.000 mensuales sin contar adicionales por antigüedad o presentismo, que podrían elevar el monto final.

El acuerdo salarial actual tiene vigencia desde julio de 2025 hasta abril de 2026. Según lo pactado en el acta paritaria, las partes se reunirán en marzo para analizar el impacto de la inflación sobre las escalas salariales y definir posibles ajustes.

Salario empleados de comercio marzo 2026: sumas no remunerativas y aumento

En esa reunión se evaluará la actualización de los salarios básicos, la incorporación de nuevas sumas fijas o porcentajes de aumento, así como la absorción definitiva de los montos no remunerativos al salario básico.

De concretarse un nuevo acuerdo, el aumento podría aplicarse desde abril o en los meses siguientes, dependiendo de lo que se acuerde entre el gremio y las cámaras empresarias.