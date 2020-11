Rocío Oliva despidió a Maradona: "Mi parcero del alma"

Rocío Oliva compartió un conmovedor mensaje para Diego Maradona , tras su sorpresiva muerte este miércoles el mediodía. La rubia fue su pareja durante más de seis años y una de las personas más cercanas al DT durante los últimos años. La deportista, que estaba en el aire del programa de Flor Peña cuando se enteró de la noticia, dedicó un emotivo mensaje a Maradona en su Insta Stories.

"Gracias, gracias y mil gracias mi parcero del alma", escribió la futbolista junto a una imagen con su ex pareja. Luego, agregó otra postal en la que aparece abrazada a "Puru", como ella lo llamaba.

“Me amó mucho Diego a mí. Muchísimo me amó. Y eso me llena el alma”. Y contó que ella siempre había hecho lo mejor para él. Incluso, cuando le tenía que decir que no, como ninguna otra mujer le había dicho. Por eso, aunque dijo que no fue por decisión de ella que no estuvo a su lado en los últimos días, Rocío aseguró que iba a ir al velatorio de Maradona. “Necesito despedirme de él”, afirmó.