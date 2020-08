Cathy Fulop tiene coronavirus y pidió que la gente se cuide

La familia Sabatini confirmó que todos dieron positivo al test de coronavirus. Primero fue Oriana quien estando en Italia junto a Paulo Dybala atravesaron la enfermedad. En las últimas horas, Cathy Fulop confirmó que padece Covid-19 y además contó que Ova y Tiziana Sabatini tambien dieron positivo.

“A fines de la semana pasada comencé a tener síntomas, que no pensé que sería Covid. El viernes a la tarde después de la radio, me dio fiebre. Luego me hisopé y el resultado fue positivo”, contó la conductora en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, aprovechó a agradecer a quienes se preocuparon por su salud y contó sobre sus síntomas: “Los primeros días son los más fuertes, te duele el cuerpo, te sentís cansado”. También agregó que están bien y que “sólo presentaron fiebre, dolor de cuerpo, de garganta y sensaciones raras en la boca”. Finalizó el mensaje pidiéndole a sus seguidores que se cuiden y expresó: “a rezar mucho y que estemos todos bien.”