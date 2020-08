Mirtha Legrand quiere volver a la tele y ya tiene fecha

Desde que arrancó la pandemia de coronavirus y el gobierno nacional optó por el aislamiento, Mirtha Legrand (93) decidió, por su edad, quedarse en su casa. Desde aquel momento es su nieta, Juana Viale (38), quien lleva adelante cada fin de semana los programas (Almorzando con Mirtha Legrand y La Noche de Mirtha) por El Trece.

Lo cierto es que Mirtha no para de pensar en el regreso y está a meses de ser así. En diálogo con Teleshow, La Chiqui aseguró que los directivos de el canal están muy conformes con el desempeño de Juana: “Están felices y yo también”.

Sin embargo, Mirtha quiere volver y su vuelta sería en octubre. “Yo quiero volver, eso sí, sin poner en riesgo mi salud, eso es lo más importante de todo” agregó.

“Con Suar quedamos en volver a mis programas en el mes de octubre” contó la diva dando detalles de la charla que tuvo con Adrián Suar, gerente de Programación del canal.

Mientras tanto Mirtha deberá permanecer en su departamento y es cierto que cumple con el aislamiento desde su anuncio: “Se hizo muy largo, pero yo cumplo con todo. No me animo ni a dar una vuelta en auto por ahora”, agregó en la entrevista.

LA INTIMIDAD DE LA DIVA

Pese a estar aislada y alejada de los medios, Mirtha no pierda su belleza y elegancia. “El otro día mi peinadora me cortó el pelo después de cinco meses. Como ustedes saben yo soy muy cuidadosa y tomé todos los recaudos para el corte y ponerlo en condiciones. Pero jamás me pondría en riesgo, soy persona de riesgo y muy responsable. Tardó cinco minutos, vino y se fue muy rápido, con todos los protocolos de seguridad” relató la conductora.