Murió Cloris Leachman, una loca linda de Hollywood

La ganadora del Oscar, y múltiples Emmy, Cloris Leachman, recordada por sus papeles de Frau Blücher en la célebre comedia de Mel Brooks "El joven Frankenstein" y la abuela en la serie "Malcom", murió de causas naturales este martes a los 94 años en Encinitas, California, según se supo este jueves.



"Ha sido un privilegio trabajar con Cloris Leachman, una de las actrices más intrépidas de nuestro tiempo", dijo Juliet Green, su mánager de toda la vida, según el portal especializado Variety. Su familia, pidió que cualquier donación en su nombre se haga a las organizaciones de defensa de los animales PETA o Last Chance for Animals.



Nacida en Des Moines, Iowa, en 1926, si bien en la actualidad su nombre resuena por sus papeles como "la madre de Lois y abuela de Malcolm" en la serie de Fox, su trayectoria comenzó mucho antes y le valió numerosos Emmys y un Oscar.



Su personaje más renombrado fue el de Phyllis Lindstrom, que interpretó durante siete años en la comedia "The Mary Tyler Moore Show" (1970) que le significó reconocimiento, además de sus primeros dos Emmy. Al poco tiempo recibió otro por su participación dramática en "A Brand New Life" (Sam O'Steen, 1973).





El premio Oscar como actriz de reparto llegó por su interpretación de una amargada ama de casa de un pequeño pueblo en la elegíaca de Peter Bogdanovich "La última película" (1971), protagonizada por Jeff Bridges, papel que volvería a interpretar luego en la secuela menos exitosa de la película "Texasville", ambas basada en los escritos de Larry McMurtry.



En su extensa trayectoria interpretó amplia variedad de roles en Broadway y televisión, así como en más de 40 películas como Frau Blücher en "El joven Frankenstein" y el papel de madre en la serie "Lassie", entre muchos otros.



En televisión ganó un cuarto Emmy por un papel como invitada en la serie de "Cher"; los galardones cinco y seis vendrían para el especial extracurricular de ABC "La mujer que hizo un milagro" en 1983.



Leachman apareció en "Malcolm" de 2001 a 2006 como la abuela Ida que le valió dos Emmy más (en 2002 y 2006).



También hizo trabajos de voz en las películas animadas "Beavis and Butthead", "A Troll in Central Park" y la versión en inglés de 2008 del anime japonés "Ponyo", así como en la serie de televisión "Los Simpson".



Además, en 2008 participó en la séptima temporada del reality "Bailando con las estrellas" y se convirtió, a los 82 años, en la concursante de mayor edad.