Video: ¡Suele pasar!; Belu Lucius "se meo encima" en vivo

"¿A quién no se le escapó un chorrito alguna vez?", dijo Belu Lucius luego de sufrir un inesperado percance en Masterchef Celebrity: “Me hice pis”. La influencer tuvo un ataque de risa en medio de la competencia y el resultado dejó boquiabiertos a todos sus compañeros

Ya en la recta final dónde quedan solo seis participantes, en la gala de este lunes hubo un nuevo desafío, en el cuál formaron duplas y debían elegir al azar el plato que tenía que preparar cada pareja, en un total de cuatro minutos tenían que buscar todos los ingredientes necesarios (los que estaban en cada receta), e ir al mercado. Sin embargo, no todo es tan sencillo, lo tenían que hacer jugando al “gallito ciego”.

A Belu le tocó empujar un changuito con las manos atadas a él, y el Polaco, su compañero, tenía que sus indicaciones con los ojos vendados. Entre los dos, tenían que conseguir los ingredientes para preparar Pinchos de pollo especiados, con arroz verde y ensalada fresca. Pero la realidad es que la influencer no fue muy clara al darle las indicaciones al cantante.

“Está bueno el juego, nos vamos a divertir un rato”, había dicho el cantante de cumbia intérprete de Deja de llorar. Igualmente Lucius demostró "mucha" dificultad para identificar la derecha y la izquierda. El tiempo pasaba, y se iba poniendo cada vez más nerviosa y llegó a un punto que sus indicaciones no se entendían en lo absoluto.

“El Polaco y su ansiedad y yo y mi ansiedad no son un lindo combo para entrar al mercado”, reconoció la actriz en el insert del segmento. Lo divertido llegó faltando un minuto para que el cronómetro llegara a cero, la influencer no pudo contener su risa: “Está manoteando todo, no agarra nada. ¡Me estoy meando!", a lo que el Polaco respondió: "Por favor, te lo pido, que vamos a perder...”, creyendo que se trataba de una broma. Pero el comentario de Lucius era literal: “Me estoy tentando y me voy a mear. ¡Me estoy meando! ¿Entendés que se me está cayendo el chorrito de pis?".

Una vez terminada la prueba, Lucius lo reconoció: “Chicos, me hice pis”, y no pudo parar de reír mientras se levantaba el delantal para dejar a la vista de todos su jean completamente mojado.

Entonces, mientras un asistente pasaba el trapo para limpiar el piso en el mercado, Belu pidió permiso para ir al baño a cambiarse asegurando que, por suerte, siempre estaba “prevenida”. Y Vicky Xipolitakis agregó: “Me encanta que alguien se haga pis de la risa. ¡Me encantó!”.