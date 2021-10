Luis Ventura: “Fui abusado por un cura”

Después de un fin de semana atravesado por el contundente relato de Toto Kirzner González en el programa de Andy Kusnetzoff, PH por Telefe, muchos famosos se hicieron eco de lo sucedido; no solamente en apoyo al actor y a su familia, sino también comenzaron a contar sus propias vivencias.

En este caso, fue Luis Ventura quien recordó el desagradable episodio que vivió con un cura, cuando era niño.

No fue una cosa ultrajante, fue un tema de abuso desde el sexo oral", agregó "Me animé a contarlo cuando mi viejo y mi vieja no estaban, en un programa con Fantino, me salió contarlo. Te cambia la mirada cuando sos padre"