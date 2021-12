El gesto del joven que revivió a una gloria del Rock

Hamlet Lima Quintana escribió y Enrique Llopis le puso música a una canción que se llama Gente Necesaria que dice “…Y uno se va de novio con la vida desterrando una muerte solitaria, pues sabe, que a la vuelta de la esquina, hay gente que es así, tan necesaria”.

La escribieron sin saber que, a la vuelta de la esquina, la vida iba a ponerle nombre y apellido a esa gente tan necesaria.

La historia que sigue se conoció en Facebook y la publicó un ignoto joven llamado Emiliano Bustos.

Emiliano contó que hace unos días se cruzó con un señor en un cajero automático. Este señor llegó un un remis del que casi no podía descender. “Al toque me di cuenta que tenía problemas motrices”, dijo. Entonces lo ayudó a bajar del auto y, además, le cedió su lugar en la fila para el cajero.

“Apenas caminaba y mientras lo ayudaba a sostenerse empezamos a charlar”, continuó relatando. El desconocido se mostró “súper lúcido”, y luego del trámite “lo ayudé a subir al remis y se fue”.

Pasaron los días hasta que vio que este hombre mal trecho subió a su cuenta de Facebook un pedido de ayuda “diciendo que no tenía dónde vivir”. La publicación obtuvo innumerables comentarios. Pero, en definitiva, Emiliano fue quien tomó la delantera y se lo llevó a su casa. “Lo ayude a bañarse, le di de comer, le compré remedios y acá estamos. En casa charlando de la vida, dándole compañía y asistiéndolo. Más que hablando escuchando, aprendiendo con sus infinitas historias...”, relató el joven.

“Todos algún día llegaremos a tal edad y no le deseo a nadie llegar así, o espero que todos tengamos alguien en quien confiar. Tengo mucho miedo, sí, miedo. Jamás traje alguien a vivir a casa y menos una persona mayor y con sus limitaciones. Pero me la jugué, me animé. Con todas las dificultades que lleva y la asistencia que requiere”, dijo en otro de los párrafos de su publicación.

A quien Emiliano llevó a su casa es nada menos que una de las glorias del Rock Nacional: Gustavo Bazterrica, guitarrista que inició su carrera en la década del ‘70 junto a Raúl Porchetto y luego pasó La Máquina de Hacer Pájaros, de Charly García. También fue guitarrista de Luis Alberto Spinetta y terminó su carrera en Los Abuelos de la Nada.

“No lo hice porque es el “Vasco” Bazterrica. Porque cuando lo ayude no sabía ni quien era. Lo hice porque, algún día, todos vamos a tener 66 (años) y la vida nos pasa factura a todos. No lo tomo como una molestia o una carga. Sino como un aprendizaje, y un favor a este hombre y a la vida. Porque tarde o temprano todo vuelve, todo llega, y todos vivimos lo mismo que el otro”, señaló Emiliano como reflexión final.

El apellido Bazterrica no sólo está indivisiblemente ligado a la música nacional. También a la Jurisprudencia, en un memorable fallo de la Corte Suprema de Justicia de 1986.

Es común citar el “fallo Bazterrica” al referirse a las causas por tenencia de estupefacientes para consumo personal.

En ese expediente, figura que Bazterrica fue encontrado con 3,6 gramos de marihuana y 0,06 gramos de clorhidrato de cocaína, lo que le costó la pena de un año de prisión en suspenso, $200 de multa y costas, por considerarlo autor del delito de tenencia de estupefacientes. Sentencia que fue confirmada por el tribunal de alzada. Por lo que se interpuso un recurso extraordinario para llegar a la CSJN, al cual le dan lugar.

El máximo tribunal declaró inconstitucional la penalización de la tenencia de drogas para uso personal; a pesar de las disidencias de los jueces Carlos Fayt y José Severo Caballero.

El 29 de agosto de 2021 se cumplieron 35 años del fallo “Bazterrica” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que consideró “inconstitucional sancionar penalmente la tenencia de drogas para uso personal”.