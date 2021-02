Cinthia Fernández va a estudiar antes de su candidatura

Cinthia Fernández está a poco de dar un giro de 180 grados en su carrera mediática. Es que la panelista y bailarina anunció finalmente que incursionará en la política. Tras una catarata de críticas al conocerse que se postulará en las próximas elecciones legislativas, Cinthia aseguró que previo a su candidatura estudiará Ciencias Políticas.

Ángel De Brito , conductor de Los Ángeles de la Mañana chicaneó a Fernández: “Pero no llegás para el Congreso, ¿es un curso acelerado?”, preguntó. Sin embargo, con humor su panelista le respondió: “No importa, tampoco sé si voy a salir electa”.

Entre los temas que quisiera trabajar Cinthia se refirió a la familia, a la ley de adopción y manifestó también su deseo de que todos los padres que no cumplan con la cuota alimentaria vayan presos.

En febrero la bailarina contó cómo llegó la propuesta. "Fue hace cinco meses y me llamaron del mismo partido en el que está Amalia Granata. Yo en ese momento les dije que lo iba a pensar y eso siempre siguió en pie. Es para ser diputada provincial”, detalló.

Sobre los cuestionamientos recibidos por no contar con formación política, dijo: “Hay mucha gente que se dedica a eso y tampoco la tiene, por ejemplo Marcos Di Palma fue diputado y no tiene ni título secundario y él mismo lo dijo en la televisión. Yo me voy a preparar”.

Consultada por su carrera en la televisión y en teatro, la mediática aclaró que le propusieron si quiere combinar su carrera política con la de los medios. “Me dieron muchas libertades. A Amalia le ofrecieron lo mismo pero ella decidió dejar la televisión porque no le daban los tiempos y decidió abocarse de lleno” aclaró.