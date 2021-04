"Tenemos que dejar de obedecer" lanzó enojada Ivana Nadal

Una vez más Ivana Nadal en el centro de la polémica por sus comentarios contra las medidas sanitarias para frenar el avance de la segunda ola de coronavirus. En uno de sus últimos posteos, Nadal se mostró indignada por tener que hacerse el test para viajar a los Estados Unidos. De la impotencia se largó a llorar y todo lo compartió en su cuenta de Instagram donde tiene miles de seguidores y lanzó que los protocolos tienen que llegar a su fin. “Mi cuerpo es mío. Mi vida es mía” dijo.

La modelo pidió que se respete a aquellos que no quieren seguir usando el barbijo. “Soy responsable solo de mi salud y bienestar, tanto mental como corporal. Esto no nos está haciendo bien. Tenemos que dejar de obedecer. Si te hace bien usar el tapabocas, si te hace bien vacunarte y vivir perseguido y con miedo, hacelo. Pero por favor, pido respeto para quienes no estamos de acuerdo y necesitamos hacer valer nuestra libertad de elegir poder respirar aire puro, de creer en nosotros, de confiar en la máquina hermosa y perfecta que somos”, expresó.

Las críticas no tardaron en llegar y como hizo en cada una de sus publicaciones prefiere hacer oídos sordos a quienes la critican: “Quien no quiera entender el mensaje no lo va a hacer y no lucho contra eso ni contra nada ni nadie. Solo pido libertad”.

Ivana viajará a Estados Unidos este viernes y dejó en claro que no subiría al avión si tuviera algún síntoma. Aunque, remarcó que ante el primer malestar no necesita chequearlo “con un hisopo en el cerebro”. “No está chequeado que el coso ese que te meten en la nariz confirme realmente si tenés o no este bicho”, precisó y dio por hecho que todo es un negocio: “Te lo cobran, es otra ganancia para este sucio sistema. Despertemos”.

Y como si todo eso fuera poco, pidió que la gente se rebele y así dejar de ser “unos dominados”. “Hay que buscar la revolución. Es tu vida o la de ellos. Basta de mentiras. La gente muere de hambre, de encierro, de depresión, de falta de amor. Hay que buscar la verdad si querés encontrarla. ¿O de verdad querés volver adentro?” dijo.