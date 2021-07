Argentinidad... es lo que falta

Hoy la TV nos devuelve otro certamen, de los tantos, eligiendo a quiénes son mejores en algo. En este caso: LA VOZ ARGENTINA. Se deduce que se elige la voz y no el tema musical que se interpreta, lo que explica claramente la elección del repertorio que hacen los participantes (el 99% argentinos) .

Se trata de una catarata de ritmos pop, que quiere decir "popular". Efectivamente lo son, ya que una marcada mayoría lo elige, lo canta y lo baila con entusiasmo y convicción. Desfilan, con la expectativa lógica, hombres y mujeres de todas las edades y con más o menos experiencia demostrando que , efectivamente, en la Argentina hay muy buenos cantantes y también de los otros, claro.

El Jurado, pretende ser justo, lo que es muy difícil por no decir imposible, ya que tienen que elegir, según su parecer, gusto y conocimiento y ya sabemos, que nadie es dueño de la verdad y ni siquiera la representa, si es que existe, claro.

El tema es que, este certamen pone en evidencia, una vez más , la ausencia de la música argentina en los medios y la influencia que ejercen los mismos sobre el espectador y escucha. En ese jurado está parte de la familia Montaner que son algo así como argentinos y venezolanos según el escenario y público. También están Soledad y Laly, a las que no hace falta agregar el apellido porque son como las primas de una familia: muchas en pocas.

Cada noche, con los dolores del parto que padecen los participantes, el jurado repite: "me equivoqué", estoy arrepentido", "no me di cuenta" y van cayendo las esperanzas de cada cantor. El asunto es que aparece con toda claridad, que el repertorio que eligen los concursantes, en su mayoría, pertenecen al ritmo y perfil musical de la familia Montaner y de Laly.

Son pocos los que cantan música argentina, y me refiero, no al ritmo solamente, sino a los autores que han derramado su talento y saber por esta tierra. La presencia de Soledad no alcanza, evidentemente. Los Montaner son una empresa y una vez más se demuestra su poder cuando tiene que defender sus productos. Laly ha logrado imponer su seducción y buena voz, haciendo bailar a miles de jóvenes y se observa claramente entre los participantes: la eligen atrapados por su enérgica y atractiva personalidad. Soledad rema y rema para escuchar una zamba, una chacarera, un chamamé, aunque sea solo uno a lo largo de cada noche. Cuando esto ocurre se le ilumina la cara y se sabe ganadora de uno más para su equipo, porque es lo que ella cómodamente( a su entender) puede juzgar.

Así las cosas: es claro el objetivo de este certamen: se busca una VOZ, cante lo que cante porque las empresas hacen lo que hacen: arman personajes que cantan lo que ellos quieren y necesitan que canten, lo demás es lo demás.

Seguramente, se puede objetar esta mirada, pero ocurre que hace unos momentos antes de escribir esta nota, escuché el disco que en el año 1981 grabó Raúl Carnota con Suna Rocha, Spinasi y Rodolfo Sánchez abordando temas propios y de Petrochelli, Cuchi y de ¡tantos otros!. Se me piantó un lagrimón, pero no de nostalgia, sentí que cada noche somos testigos de un funeral no deseado (al menos por mi) sobre los innumerables poetas, compositores, autores de una música con sello argentino. Sentí que cantidades de artistas que buscan brillar, no están enterados de esa existencia, entonces comprendo muchas cosas más, cada día, cada hora. Comprendo...