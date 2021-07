Feinmann indignado: "Va a salir en libertad él antes que yo"

El periodista Eduardo Feinmann apareció en televisión luego de varias semanas y lo hizo desde su casa, donde se encuentra cumpliendo la cuarentena por haber regresado el miércoles de Estados Unidos. En medio de las noticias del día, no pudo dejar pasar la libertad condicional del ex vice presidente: “Va a salir en libertad Boudou antes que yo”, dijo.

Si bien cuando salió al aire, la noticia no estaba confirmada aún, Feinmann se atrevió a ironizar sobre el tema que se veía venir y luego se conoció.

El conductor de LN+ volvió recientemente del exterior y debe cumplir la cuarentena para evitar la posibilidad de expandir en la población el coronavirus y sus nuevas cepas que circulan en el mundo.

“¿Cuándo te sacan la tobillera”, le preguntaron sus compañeros, haciendo clara alusión al tema.

“Dependo de un PCR dentro de siete días. Llegué ayer. Quiero cumplir con todo, como corresponde, no vaya a ser cosa que me pongan como culpable a mí de la variante delta en la Argentina. Si cada uno de nosotros hiciera lo que corresponde, la situación sería diferente. No solo desde los ciudadanos, también desde el gobierno”.