Diablito Echeverri, presentado en Bayer Leverkusen

Luego de pasar correctamente la revisión médica, Claudio Echeverri ya es oficialmente jugador del Bayer Leverkusen. El Diablito, surgido de la cantera de River Plate, fue presentado oficialmente por el club alemán y comenzará su etapa en la Bundesliga a préstamo por un año tras salir del Manchester City. El préstamo será sin opción de compra.

El arribo del Diablito puso fin a la incertidumbre sobre su próximo destino luego de formar parte del plantel de los Citizens pero sin chances de sumar muchos minutos. Durante su breve paso por Manchester, Echeverri jugó solo tres partidos oficiales, con un gol destacado de tiro libre en el Mundial de Clubes frente a Al Ain, encuentro en donde también sufrió una lesión. En Leverkusen, el volante de 19 años compartirá plantel con su compatriota Exequiel Palacios, que lleva ya varias temporadas en las Aspirinas, con un título de Bundesliga incluido.

Desde el club alemán están entusiasmados. Simon Rolfes, director deportivo del club, elogió al joven argentino: “Claudio es un jugador dotado técnicamente y lleno de energía, que se mueve con dinamismo entre líneas, generando peligro. Su creatividad le dará al equipo nuevas facetas y potenciará a sus compañeros. Los aficionados vendrán al estadio para verlo jugar”.

Por su parte, Echeverri expresó también su entusiasmo por la nueva etapa: “Poder dar los próximos pasos en el campeón alemán de 2024, tanto en Bundesliga como en Champions, es fantástico. Quiero sumar minutos, seguir creciendo y aportar para lograr grandes cosas con Bayer 04”, expresó el recientemente incluido en la prelista de la Selección Argentina para los próximos duelos de Eliminatorias.

El fichaje del Diablito por el Leverkusen se impuso frente a ofertas de clubes como Roma, Borussia Dortmund, Lyon y Girona. El equipo alemán, campeón de la Bundesliga 2023/24, terminó convenciendo al City con una propuesta que no tenía cláusulas u opciones de compra futuras y sólo se centró en el pago de una suma por su préstamo y la cobertura total del salario. De esta forma, el argentino jugará Bundesliga y la próxima Champions League buscando tener más minutos para probarse en el máximo nivel.