¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 21 de Agosto, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
El rumbo económico de Argentina

Luis Caputo asegura que Javier Milei mantendrá el rumbo pese a la oposición

Ante los recientes "intentos de desestabilización" por parte de la oposición, el ministro de Economía reafirmó que el presidente seguirá firme en sus políticas económicas.

Por Redacción

Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 16:56
PUBLICIDAD
El curso de la economía y el dólar

El ministro de Economía emitió un mensaje contundente respecto a la continuidad de las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei, asegurando que "mantendrá el rumbo a pesar de los intentos de la oposición por desestabilizar".

Con esta declaración, el funcionario busca transmitir confianza en la gestión económica actual frente a las presiones políticas que intentan modificar o frenar las medidas adoptadas desde el Ejecutivo.

La oposición ha intensificado sus críticas y acciones con el objetivo de generar inestabilidad, sin embargo, según el ministro, "el presidente Milei no se desviará de su camino" y seguirá adelante con el plan económico trazado.

Este pronunciamiento llega en un contexto donde la estabilidad política y económica resulta fundamental para el desarrollo del país, y donde las señales de continuidad buscan calmar la incertidumbre de los mercados y la sociedad.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD