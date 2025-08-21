El ministro de Economía emitió un mensaje contundente respecto a la continuidad de las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei, asegurando que "mantendrá el rumbo a pesar de los intentos de la oposición por desestabilizar".

Con esta declaración, el funcionario busca transmitir confianza en la gestión económica actual frente a las presiones políticas que intentan modificar o frenar las medidas adoptadas desde el Ejecutivo.

La oposición ha intensificado sus críticas y acciones con el objetivo de generar inestabilidad, sin embargo, según el ministro, "el presidente Milei no se desviará de su camino" y seguirá adelante con el plan económico trazado.

Este pronunciamiento llega en un contexto donde la estabilidad política y económica resulta fundamental para el desarrollo del país, y donde las señales de continuidad buscan calmar la incertidumbre de los mercados y la sociedad.