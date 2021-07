Le redujeron un mes la condena a Amado Boudou

La Sala IV de la Cámara de Casación Penal resolvió reducir en un mes la condena al ex vicepresidente y ex ministro de Economía Amado Boudou, quien con la medida quedó muy cerca de obtener su libertad condicional. Actualmente Boudou cumple prisión domiciliaria por la causa Ciccone.

El tribunal avaló un pedido de la defensa de Boudou para que se le reduzca la pena por "estímulo educativo". Ese mismo pedido había sido rechazado antes por el juez Ricardo Basílico. Ahora, los magistrados de la cámara -Mariano Borinsky, Ángela Ledesma y Javier Carbajo- fallaron a favor del ex vicepresidente.

Boudou fue condenado por la compra de la empresa Ciccone Calcográfica y el pedido de estímulo educativo había sido realizado tanto por el fiscal del caso como por la defensa. El próximo martes 20 de julio, Boudou cumplirá con los dos tercios de la pena y se espera que pida la libertad condicional.

Denuncia

El exvicepresidente presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el Estado argentino por su condena en el caso Ciccone.

El ex funcionario considera enfrentó un proceso "amañado y arbitrario en el que no habido garantía convencional que no se haya violado".

Además plantea que la primera garantía que se violó en su proceso fue la de la "legalidad, en un contexto de discriminación política y persecución".

En una presentación de 22 carillas, a la que tuvo acceso Télam, Boudou sostuvo que "junto con quien fue presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y buena parte de su Gabinete de ministros" fue "objeto de una campaña de persecución judicial", apenas terminó su mandato, en 2015, durante el Gobierno de Mauricio Macri.

La presentación fue realizada al agotarse la vía de reclamo judicial en la Argentina, tras la confirmación de su condena de cinco años y 10 meses de prisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diciembre de 2020, que ratificó lo actuado por los tribunales inferiores.

En el escrito se hace un pormenorizado detalle de los pasos que siguió la causa, que se inició, según expresó, "con intervención de los servicios de la inteligencia clandestina", en un trámite en el cual "irían a desplegarse las maniobras", mientras las nuevas autoridades "implementaron desde su asunción y en sede judicial una política ilegal de persecución".