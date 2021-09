Pampita durísima contra Vicuña luego de los rumores

Después de la semejante bomba lanzada por Rodrigo Lussich en Intrusos detallando la versión del fogoso encuentro y posible romance entre Benjamín Vicuña y Luciana Salazar, sigue siendo la noticia de la semana en el mundo del espectáculo nacional.

No es para menos viniendo de estas dos figuras del ambiente que justo coinciden en un evento nocturno y los testigos de esa velada se encargaron de sembrar diferentes versiones al respecto



En el programa de Angel De Brito (LAM) mostraron como uno de sus cronistas le preguntaba a Pampita sobre el tema y poder conocer su opinión. Apenas supo por dónde venía la pregunta, la modelo se mostro visiblemente molesta y enseguida exclamó una frase filosa sobre Vicuña:

“No me pregunten a mí nada de ese personaje. Saben que no hablo hace un montón y no voy a hablar tampoco”.