Heredia se bajó de ATAV: "No podría mentirle a la gente"

Es inminente el regreso de unos de los éxitos de la televisión de nuestro país en el año 2019. Se trata de "Argentina: tierra de amor y venganza" (ATAV) que tiene a todos los actores y espectadores muy emocionados. Mientras se va formando el elenco y la historia, Gonzalo Heredia dio un paso al costado y no repetirá su rol de Aldo Moretti.

Con ATAV, si tuviera que hacer el mismo personaje tendría como 60 años. Ya no llego, no le puedo mentir a la gente que soy el hijo del personaje que hice, dijo el actor a “Implacables. Noticias Relacionadas La China Suárez y Benjamín Vicuña, de nuevo juntos

Ahora vinculan a la China Suárez con Gonzalo Heredia

Hay cosas que no puede hacer. No me da el físico. Se me cae la cara, no podría mentirle a la gente.

Además, habló sobre la posibilidad de interpretar al hijo de Moretti y La Polaca (China Suárez) en la nueva historia que estará ambientada en los ´80.

"No me ofrecieron nada. Yo encantado, la pasé super bien. Pol-ka es mi casa, pero todavía no hablaron conmigo".

Si bien Gonzalo Heredia ya se bajó de ATAV, reveló que aun no tuvo una propuesta concreta para hacerlo.