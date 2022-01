Murió el actor Sidney Poitier, un emblema

Murió este jueves, a los 94 años, Sidney Poitier. Ganó el Oscar dos veces. Fue el primer actor estadounidense de raza negra que pudo superar las barreras racistas en Hollywood. Ganó su primer Oscar con la película Los Lirios del Valle en 1963; en una época en la que todavía regía un virtual apartheid en muchos Estados de América del Norte.

En 1965, se destacó en la película antibelicista The Bedford Incident junto a Richard Widmark. El resultado de sus logros fue confirmado en 1967 cuando protagonizó tres películas muy bien recibidas: To Sir, With Love, En el calor de la noche, y Adivina quién viene a cenar esta noche.

Dirigió películas: Sucedió un sábado, y Let's Do It Again (con su amigo Bill Cosby), y Locos de remate (protagonizada por Richard Pryor y Gene Wilder).

En 2002, 38 años después de recibir el Óscar al mejor actor, Poitier fue elegido por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood para recibir el Óscar Honorífico.

Había nacido en Miami, en 1927. Tuvo una infancia y adolescencia bastante dura, en Bahamas, para ganarse la vida; y regresó a Estados Unidos a casa de su hermano Ciryl para ayudar a sus padres. Trabajó como peón, lavaplatos, y otros trabajos antes de mentir por su edad e ingresar al cuerpo médico del Ejército en 1943, y después para servir en la Segunda Guerra Mundial.

Su corrección política la exhibió como un instrumento de progreso y beneficio en una sociedad esquiva y desconfiada. Pudo hacerlo gracias a su talento. El cine no lo va a extrañar, porque quedó registrado ampliamente su protagonismo en la industria del entretenimiento más importante del siglo XX.