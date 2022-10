Beto Casella contra Lanata: "No hay nada más barato que un periodista"

Beto Casella respondió contundente a los dichos de Jorge Lanata en "La Noche de Mirtha" donde apuntó contra el panelismo que hay en la televisión.

Casella no dejó pasar las declaraciones del reconocido periodista, quien aseguró que en la televisión actual sale más barato contratar panelistas que no sean periodistas. Beto afirmó: “Lanata insistió con la idea de que los panelistas no sirven para nada. Él está equivocado en que el periodista es más caro ¡Hoy no hay nada más barato que un periodista!"

El conductor explicó: "Hay que avisarle a Lanata que las que son más caras son las modelos, las influencers que están cobrando un montón de guita, y para sentarse en un panel te piden un millón de dólares ¡Porque dicen ‘para eso me quedo en mi casa!". Casella aseguró que los comunicadores se enfrentan a un gran reto frente a los influencers: “El periodista que no tiene tantos seguidores, hoy está más precarizado que nunca ¡Así que no sería el caso!”. Horacio Pagani se sumó gracioso con la frase: "¡Yo vengo por amor, nada más acá!".

Todo esto viene del pasado sábado, donde Jorge Lanata fue el invitado especial de Mirtha Legrand y entre todos los temas de actualidad que tocaron en el mano a mano, el periodista confesó el motivo por el que no le gusta ver televisión: “La tele se berretizó, el hecho de que hayan aparecido como género los columnistas, es una muestra de la berretización de la tele".

Además manifestó su opinión sobre quienes ejercen el panelismo: "Porque un columnista, no necesariamente es un periodista, a veces es una modelo o actriz, y eso tiene que ver con que es más barato un columnista que un periodista. Se trabaja poco y barato en la televisión”.