La escandalosa revelación de una actriz en lo de Andy Kusnetzoff

En su visita al programa “Podemos hablar” que conduce Andy Kusnetzoff en el canal de las pelotas, la actriz y modelo, Ginette Reynal, reveló una escandalosa historia romántica que mantuvo con un primo hermano durante tres años. “Estuve 3 años de novia con un primo hermano mío. Amor, amor, enamorados y creo que estaré enamorada de él por el resto de mi vida”, aseguró ante la mirada atónita del resto de los invitados.

En su relato, indicó que se trataba de un primo 7 años menor, al que incluso afirmó haber tenido en brazos cuando era pequeño. Según explicó, el amorío entre ambos nació cuando el esposo de Reynal falleció, momento en el que la actriz atravesó un duro proceso emocional.

“Fue después de que murió mi marido, antes nunca habíamos tenido una onda especial, no fue así. Él es muy inteligente y muy diferente físicamente, y cuando murió mi marido estaba hecha pedazos, y terminé parando en la casa de mi tía, y él vive en ese mismo campo y me dio su habitación”, añadió cuando fue convocada al “punto de encuentro”, una de las secciones del programa.

Al ser consultada por la reacción del resto de su familia, la modelo mencionó que, contra todo pronóstico, “no hubo ningún problema familiar y mis primas me bancaron”. “Nos separamos por circunstancias que no vienen al caso y ahora yo di un paso al costado porque está en pareja”, relató.

Segundos después, Reynal comentó que “hay muchas historias de primos, pero cuando lo vivís, te das cuenta por qué se llama incesto”, y continúo “no es raro, es tan maravilloso que tiene que ser raro porque sino estarían todos los primos con sus primos”. Remarcó de la relación, además, que “sentís algo familiar, los mismos códigos”.

Finalmente, como si con la primera revelación no alcanzara, la actriz también comentó que una prima se casó con su exmarido cuando se separó y luego formaron una familia. “Mis hijos son primos segundos y medios hermanos de sus hijos”, finalizó ante la sorpresa del propio conductor y los otros invitados.