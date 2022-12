¡La casa arde!: Thiago pidió por "chicas nuevas" y destrozó a Daniela

El popularmente conocido en las redes sociales como Frodo -Agustin Guardis-, quien había conseguido ganarse cierta popularidad entre los seguidores de Gran Hermano, el reality más visto en la Argentina, -sobre todo de famosos e influencers-, tiró todo por la borda con sus pésimas actitudes dentro de la casa, en la última semana.

De esta manera, a pesar de haber dicho que quería ser "uno de los mejores jugadores" y que no se la veía venir, Agustín se sumó a Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabironosky, Juan Reverdito, Lucila La Tora Belén Villar, Juliana Díaz y María Laura Cata Álvarez, y con el 76,47 % de los votos abandonó la casa más famosa del país.

Y a minutos de la salida de Frodo, todo se “caldeó” dentro de la casa, en el ambiente entre los participantes que aún siguen compitiendo por una casa y 15 millones de pesos. Aquí entra en escena Thiago que no perdió el tiempo e increpó a Alfa, quien en ese momento estaba aplaudiendo la salida del León: “Me pareció irrespetuoso que hayas aplaudido”.

Alfa, enojado se limitó a decir que no había aplaudido, pero el joven de González Catán continuó con su arremetida: "Sí, aplaudiste, de vuelta lo mismo. Me parece irrespetuoso porque ya es la segunda vez que haces lo mismo". Y siguió: “No lo aguanto más a Alfa, pero tengo que convivir. Lo último que vine a hacer es a jugar, vine a conocer gente, disfrutar”. Pero este no fue el único cruce de Thiago, ya que horas antes había terminado su vínculo romántico con Daniela Celis en muy malos términos luego de que expresara sus deseos de que entren chicas nuevas en el repechaje.

“Quiero que entren nuevas chicas. A la placa Daniela...", le había dicho, entre risas, a Alexis ´´el Conejo´´ Quiroga. Y agregó: "Y que entren tres minas ahí, ni cabida yo, mira, hago esto”. Claro está, aquel fragmento no tardó en hacerse viral y Thiago rápidamente se ganó la desaprobación de los internautas: “Recuerden que casi sacan a Daniela de la casa porque decían que usaba a Thiago. A ella no hay que sacarla a él sí”, fueron algunos de los comentarios.