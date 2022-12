VIDEO: Lali jugando al fútbol en Qatar hizo estallar las redes

Lali Espósito está en Qatar alentando a la Selección Argentina y en las últimas horas grabó junto a Marley para Por el Mundo. La artista jugó al fútbol junto a otros famosos y el video rápidamente hizo estallar la red.

Marley compartió algunos videos a modo de adelanto a través de sus historias de Instagram y armaron un compilado del material junto a otros clips para las red. La cantante jugó al fútbol junto a Morena Beltrán, Martina Benza, Sofi Martínez y Nico Occhiato, entre otros, y sorprendió por sus habilidades con la pelota.

"NO BUENO Lali jugando al fútbol listo", "Lali jugando al fútbol, TODAAAAAAAAA", "Lali jugando al fútbol HAY ALGO QUE NO HAGA BIEN?", "sino tengo una mujer q juegue al fútbol como lali esposito no quiero nada", "lali jugando al fútbol? no se cansa de hacer todo bien esta mujerrr?", "Lali jugando al fútbol, siento cosas fuertes", "Lali Esposito jugando fútbol es todo lo que necesitaba en mi vida", fueron algunos de los comentarios en la red.

Mirá el video gentileza de Tiempo de San Juan: