Fuerte comentario homofóbico de Alfa, generó repudio en las redes

Como recién salido de la caverna, Walter Alfa, no para de generar controversias de todo tipo con sus comentarios con fuertes tintes homofóbicos y muchas veces clasistas, calificando de "negros, tilingas, pobres, gatos", a sus compañeros y participantes de la casa. Incluso ya fue sancionado en vivo por sus dichos, pero parece "no entrarle balas".

En las últimas horas, en una conversación con Camila Lattanzio en la habitación de Gran Hermano 2022, Alfa tuvo dichos desafortunados, que fueron fuertemente cuestionados en las redes sociales.

Al parecer, el más veterano de la casa le estaba contando a su compañera que Ariel Ansaldo le preguntó si alguna vez tuvo relaciones con otro hombre

"Yo soy bien machito. Nací machito y voy a morir machito", comenzó diciendo el participante, indignado el planteo del nuevo integrante de Gran Hermano.

"Me vino a preguntar: '¿No probaste otra cosa? ¿No es hora de que pruebes?'. Tenés un pedo atómico. Habiendo siete mujeres por cada hombre, ¿voy a buscar un gorila para acostarme? Hay que estar loco, hay que estar degenerado de la cabeza. Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Yo soy de esa idea. Soy troglodita. Vivo así y voy a morir así. ¿Existiendo mujeres cómo voy a elegir un tipo?", siguió.

Camila intentó darle otro punto de vista, pero Alfa no aceptó su opinión. "Yo en eso no coincido", le dijo la rubia. "Yo sí coincido y vos, cállate", le contestó.

Sus dichos generaron repudio en las redes sociales. "No me sorprenden esos comentarios de Alfa", "Lo queremos ver afuera ya mismo", "Cruzó todos los límites. Esto claramente no es un chiste, como suele decir siempre", "¡Que mal esta este señor!", fueron algunos de los comentarios que se replicaron en Twitter.