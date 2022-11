El comentario de "Alfa" que desató la ira en las redes sociales

Walter "alfa" Santiago ha sido protagonista en la casa de Gran Hermano por sus roces con otros y otras participantes, así como también por algunos dichos que no cayeron bien en el público. Para el día martes, "Gran Hermano" había preparado un evento para que los participantes dentro de la casa puedan disfrutar del espectáculo mundialista y se pudo ver a la gran mayoria vistiendo la camiseta albi-celeste y alentando con banderines de argentina en su mano.

Fue en el momento en que Constanza, alias "Coti", le ofreció a Walter una bandera de Argentina, a lo que el participante de 60 años respondió: "Noo, jamás. Ésta es mi bandera", mientras señalaba la bandana con la bandera de Estados Unidos que lo caracteriza.

alfa miro el partido de la selección con un pañuelo de eeuu y tiraba comentarios de q su pais es ese y no argentina, cae en placa el miercoles y rompe el récord de juan de votos en contra pic.twitter.com/iccKRXz0AQ — mart!na uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@birratina) November 22, 2022

La respuesta indignó a los participantes que estaban con el esperando el comienzo del partido y "Coti" no se quedó callada, respondiéndo: "No no no, uuh, no. Entonces ¿que hacés acá mirando el partido?". A lo que "Alfa" solo se quedó callado.

También se viralizó un recorte donde se puede ser a todos los participantes de la Gran Hermano festejando el gol de Argentina, convertido por Lionel Messi, pero Walter se quedá en el sillón, actuando más bien indiferente, mientras el resto gritaba "¡Gol!"; esto bastó para que "Alfa", uno de los favoritos de las redes sociales, se convierta rápidamente en uno de los más odiados de la casa. Una de las búsquedas más viralizadas por la mañana del lunes fué "Chau Alfa".