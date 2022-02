Yao Cabrera luego de su accidente: "Vi todo blanco y..."

Yao Cabrera se recuperó milagrosamente de una caída de tres pisos de altura. Este martes, ya dado de alta, el influencer rompió el silencio y habló sobre su experiencia cercana a la muerte.

“Estoy como un niño enfermo, me traen la comida a la cama”, comenzó su relato y mencionó que el hecho ocurrio mientras pintaba junto a su padre: "Primero pierdo la conciencia y después me caigo. Mi codo se dio contra la costilla y mi cabeza se golpeó con el suelo. Estaba entrenando tres veces por día y yo soy vegano, no suplemento la carne con nada”, explicó.

Al ser consultado sobre qué sintió o vio al momento del accidente, Yao dio una escalofriante respuesta: “Sentí que me moría. Vi todo blanco y a mi abuelo, que en paz descanse, que me abría la puerta. Fue una sensación horrible". Como si fuera poco, agregó: "Vi la luz, estoy seguro de que vi la luz, estuve muerto, a ese nivel y por eso no me dieron el teléfono apenas desperté”.

Resta ahora conocer el avance de sus lesiones y si finalmente podrá enfrentar al ex boxeador en un ring, tal como estaba pactado.