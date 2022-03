El plan de Santi Maratea para pagarle al FMI

Tras las exitosas colectas para los incendios de Corrientes y de niños con problemas de salud, ahora Santiago Maratea fue por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Después de que muchos seguidores le pidieron que haga la colecta para pagarle al FMI, Santiago lo pensó y hablo con sus seguidores a través de las redes sociales.

Argentina le debe 45 mil millones de dólares al fondo, entonces Maratea pensó un plan: "Para toda la gente que dice que tenemos que hacer una colecta para pagar la deuda externa, me ayudan a hacer bien la cuenta?", preguntó en Twitter.

"Solo para joder calculé que si cada argentino, somos 40 millones, pone 20 mil pesos, ¿pagamos la deuda?" indagó, anunciando que no lo haría, pero lo pensó.

Este planteo generó una gran repercusión en Internet, entonces Santiago remarcó que no estaba hablando en serio: "Solo hago la cuenta porque siempre alguien me lo dice y porque estoy al pedo no es que no estoy pensado en pagar la deuda externa. Onda tampoco estoy tan loco, rey", agregó.

Para cerrar el tema, el influencer se puso serio y explicó por qué no podría ser él quien se haga cargo del pago al FMI. "Obvio que casi nadie puede poner 20 mil pesos, por eso hago la cuenta, para que entendamos que aunque nos juntemos todos para sacar al país adelante, es indispensable el rol activo de un Estado honesto y transparente", concluyó