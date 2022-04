Wanda Nara habló sobre su relación con Antonela Roccuzzo

Parece que era el momento de ponerle punto final a las supuestas rencillas entre estas mujeres. Wanda Nara habló de todo en el vivo que hizo con LAM y se encargó entre los temas que tocó, se refirió a su amistad con las esposas de otros jugadores y en especial con la Antonela Roccuzzo, mujer de Messi.

"¿Es mito o realidad que las mujeres de los jugadores de fútbol no te quieren? ¿Cómo es la verdadera relación?, le preguntó Pia Shaw, en una rueda de prensa.

“No sé, es un mito. La otra vez que vos dijiste algo. La mujer del jugador me escribió por privado y me dijo que no entendía por qué estaban diciendo eso”, comentó Wanda y aclaró: “Yo no tengo ningún problema ni con Camila, ni con ninguna mujer de ningún jugador”.

Sobre Antonela Roccurzzo, la empresaria afirmó: “Con Antonela me llevo re bien. Compartimos los cumpleaños, ella viene a los cumpleaños de mis hijos, yo voy a los de ella. ¡Eso hacemos”.

Wanda Nara aprovechó para aclarar que las mujeres de los jugadores no suelen juntarse para ir a un restaurante a la noche, porque no lo hace nadie. “¡Acompañamos a nuestros maridos y nada más!”, comentó.