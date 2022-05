La señal que recibió la hija de Sergio Denis sobre su padre

Bárbara Hoffmann, la hija de Sergio Denis, contó un detalle sobre su padre que la dejó muy sensibilizada. La mujer aseguró que al poco tiempo de la muerte del cantante recibió una señal.

En una entrevista con Mitre Live, la hija del artista charló con Juan Etchegoyen, y recordó que cuando era chica, su papá siempre le cantaba el la canción “Alfonsina y el mar”. “Nos encantaba a los dos ese tema. Me fui arriba de la montaña (cerca de Lago Puelo, en donde vive) con el auto porque quería rezar. Después que me subí al auto, sonaba la misma canción que él me cantaba”, aseguró.

“No es una canción que suelan pasar en la radio. Acá en Lago Puelo llegan muy pocas radios. Son esas señales que, creo, él está ahí: era una canción nuestra y, de repente, empezó a sonar en la radio”, detalló.

Para finalizar, Hoffmann completó: “Me acuerdo que cuando bajé del auto que había señal llamé a mi mamá y le dije. Le conté llorando lo que pasó y lloré toda la vuelta a casa”, cerró