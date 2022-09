¡Insólito! Cantante de cumbia no sabía del ataque a Cristina y se enteró por un programa

El cantante de cumbia Callejero Fino, fue la sorpresa de la noche en el programa "PH: Podemos Hablar" por un insólito motivo; no sabía nada sobre el atentado a Cristina Kirchner y se enteró en vivo. Tras la explicación que le dieron, el joven aclaró por qué no había visto nada sobre el hecho que tuvo en vilo al país.

La desinformación del cantante de RKT, el género que cobró muchísima popularidad a partir del éxito de L-Gante, quedó al descubierto cuando el conductor Andy Kusnetzoff les pidió a los invitados que contaran cómo vivieron el atentado en Recoleta. “¿Qué pasó?”, respondió el músico, con el ceño fruncido y totalmente sorprendido.

El resto de la mesa intentó que el joven no viviera un momento incómodo y buscó darle continuidad al debate. Sin embargo, Andy seguía atónito con la reacción de Callejero e intentó dilucidar si el entrevistado estaba siendo sarcástico. “Estamos hablando del atentado a la Vicepresidenta que fue el otro día cuando llegaba a la casa. Un tipo de treinta y pico de años llegó con un arma cargada que por suerte no...”.

Yo no puedo creer esto que acaba de pasar con Callejero Fino en #PodemosHablar. uD83DuDE31 pic.twitter.com/hyaEvjU2Sp — Juan Abraham (@JuanAbraham86) September 11, 2022

“¿De verdad?”, indagó el artista, cuando lo escuchó, el anfitrión describió en chiste: “Ah, estás en la luna, en la estratosfera. Sí, fue feriado el viernes por eso”.

“Un hecho tremendo que por suerte podemos reflexionar sobre eso porque creo que hubiera sido de mucho daño, ¿no?”, completó Kusnetzoff.

Unos segundos después, el cantante planteó una insólita justificación: “Quiero aclarar que no me enteré porque no miro tele”. “Quedó como ‘¿cómo no vas a saber?’. Me estoy enterando ahora”, terminó en un momento viral para las redes sociales.