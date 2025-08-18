El gobierno puso la lupa en la Ruta 7: más controles y obras tras los choques fatales

Controles en el ingreso a Neuquén

Este lunes, entre las 5 y las 6.30 de la mañana, inspectores de Tránsito de la ciudad de Neuquén realizaron un operativo preventivo en la Ruta 7, a la altura del ingreso norte.

El resultado fue la retención de dos autos y tres motos, además de la confección de tres actas por infracciones vinculadas a la falta de documentación. En esta ocasión no se detectaron casos positivos de alcoholemia.

Desde el municipio confirmaron que los controles sorpresivos continuarán en distintos horarios y puntos de la traza, con el objetivo de reforzar la seguridad en una ruta marcada por choques en cadena, siniestros graves y muertes.

Una traza bajo la lupa

La Ruta 7 es uno de los ejes de mayor circulación en la provincia y también una de las más peligrosas. El tramo que conecta El Chañar con Rincón de los Sauces arrastra un historial de choques graves y fatales, mientras que en la zona de Centenario y Neuquén se repiten los siniestros con víctimas y daños materiales.

Por ese motivo, el gobernador Rolo Figueroa definió a la traza como de alta prioridad para su gestión, con medidas inmediatas que incluyen controles, mejoras viales y obras de seguridad.

Avanzan las obras en Centenario–Neuquén

En paralelo a los controles, se lleva adelante el recambio de guardarraíl en el tramo Centenario–Neuquén, un punto crítico donde suelen ocurrir choques múltiples y de gran magnitud.

Estas tareas buscan reducir riesgos y reforzar la seguridad de los conductores que a diario utilizan esta vía. El objetivo es claro: que la Ruta 7 deje de ser sinónimo de tragedias y se convierta en un corredor más seguro para todos.