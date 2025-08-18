Figueroa: “En Neuquén ponemos rostro a las obras, no a peleas que alejan a la gente”

En medio del cierre de listas de los partidos políticos para las elecciones nacionales de octubre, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, buscó marcar distancia de las tensiones que se viven en otras provincias, en especial Buenos Aires, donde las disputas internas dominaron la escena.

“Ponerle rostro a una pelea que no conduce a nada, como estamos viendo en otros lugares de la Argentina, es también alejarse de la ciudadanía. En Neuquén preferimos ponerle rostro a la posibilidad de hacer obras, a la construcción de futuro para nuestra provincia”, afirmó Figueroa en declaraciones a 24/7 Canal de Noticias luego de recorrer junto al intendente Mariano Gaido la obra de entubamiento del canal a cielo abierto y pavimentación de la calle Crouzeilles, en el oeste de la ciudad-

El mandatario provincial subrayó que su propuesta política “tiene que ver con la defensa de Neuquén” y con la necesidad de contar con el respaldo necesario para profundizar lo que definió como un “modelo neuquino”: cuentas públicas ordenadas, redistribución de ingresos y concreción de obras estratégicas.

“Neuquén es una provincia pujante, que necesita y quiere más. Para eso debemos garantizar un modelo de gestión que nos permita seguir invirtiendo en educación, seguridad, salud y en infraestructura que transforma la vida de la gente. Ahí es donde hay que poner nombres y caras: en las obras que se hacen y que se magnifican en nuestra provincia”, sostuvo.

De cara al proceso electoral, el gobernador remarcó que su espacio apuesta a consolidar un proyecto que trascienda las coyunturas partidarias. “El desafío es lograr el respaldo necesario para seguir profundizando un modelo neuquino que tiene como prioridad mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, concluyó.