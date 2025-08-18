En el Alto Valle crecen las ganas de armarse: ¿reacción o peligroso síntoma social?

Un fenómeno que genera debate

La inseguridad que golpea a diario en cada rincón del país está despertando un fenómeno que ya nadie puede negar: cada vez más personas muestran interés en estar armadas. Lo que antes parecía una idea lejana hoy se discute en la mesa familiar, en el trabajo y en las calles.

Según reveló La Red Neuquén, en el Alto Valle se multiplican las consultas para obtener un arma de fuego, a partir de la flexibilización de trámites que dispuso el gobierno de Javier Milei.

Trámites más rápidos, más interesados

Antes, acceder a un arma podía tardar meses. Ahora, en apenas 72 horas una persona ya puede tener la credencial para comprarla, siempre y cuando presente la documentación exigida. Esa reducción de tiempos, sumada al miedo que generan los robos y hechos violentos, está motivando a muchos vecinos a iniciar los cursos de tiro.

El instructor y mecánico armero Jorge Manríquez explicó que se mantiene la exigencia de papeles y controles, pero que el cambio está en la modalidad: ahora el trámite es online y los plazos se acortaron notablemente.

El Alto Valle en la mira

Lo que más sorprende es que no se trata de un fenómeno aislado de las grandes ciudades. En Neuquén y Río Negro, el aumento de consultas es constante. Cada vez más personas buscan capacitarse en el manejo de armas y, aunque muchos lo justifican como un hobby o deporte, el trasfondo es claro: la bronca contra la delincuencia está en su punto más alto.

¿Defensa o más violencia?

El tema divide. Están quienes aplauden que la gente pueda defenderse y quienes advierten que este camino podría ser aún más peligroso. Lo cierto es que el debate ya se instaló y parece no tener vuelta atrás: en la Argentina de hoy, las armas empiezan a ganar un lugar en la vida cotidiana de cada vez más personas.