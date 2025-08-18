Condenan a 4 años de prisión a una mujer por vender drogas y deberá pagar $15 millones

Una mujer acusada de vender drogas en la ciudad de Cutral Co fue declarada penalmente responsable y condenada a cuatro años de prisión efectiva, en un proceso que se resolvió en tiempo récord: apenas dos meses desde que se le formularon cargos.

El caso fue cerrado en una audiencia donde el fiscal jefe Gastón Liotard y el asistente letrado Rodrigo Blanco presentaron los términos de un acuerdo pleno, que fueron aceptados por todas las partes. Además de la pena de prisión, la imputada deberá pagar una multa de $15,6 millones y se ordenó el decomiso de $3.115.800 que le habían secuestrado en su vivienda durante un allanamiento.

La condena recayó sobre Paola González, quien fue hallada culpable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación, llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal (MPF) con la colaboración de la división Antinarcóticos de la Policía de Cutral Co, incluyó tareas de vigilancia y un allanamiento a la vivienda de la acusada, ubicada en el barrio Centro Sur.

Allí se encontraron 563,4 gramos de marihuana y 496,3 gramos de cocaína, además de recortes de nylon utilizados para fraccionar la droga. También se registraron movimientos típicos de “pasamanos”: personas que llegaban a la casa, permanecían pocos minutos y se retiraban con pequeños envoltorios en la mano.

En la audiencia de formulación de cargos realizada el pasado 19 de junio, el MPF había acusado a González por tenencia de estupefacientes para la comercialización agravado. Sin embargo, al momento de cerrar el acuerdo, los agravantes no fueron considerados porque no pudieron acreditarse.

El juez de garantías Lisandro Borgonovo, quien dirigió la audiencia, avaló los términos del acuerdo y lo dio por homologado.