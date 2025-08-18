De basural a plaza: Cipolletti tendrá un nuevo parque en Paso de los Libres y Gral. Paz

Lo que hasta hace poco era un basural en la esquina de Paso de los Libres y General Paz, pronto será una plaza con pasto, álamos y senderos para caminar. El municipio presentó el proyecto del Parque Estación Nº65, un espacio verde que busca cambiarle la cara a ese sector de Cipolletti y ofrecer un lugar de encuentro para los vecinos.

El intendente Rodrigo Buteler confirmó este lunes que ya se trabaja en el proceso de licitación pública, que se lanzará en septiembre. “Ese basural se va a convertir en una plaza hermosa para el disfrute de las familias cipoleñas”, aseguró. El plazo de obra será de seis meses y el proyecto estará a cargo de la Dirección Municipal de Planeamiento.

La propuesta contempla intervenir unos 3000 metros cuadrados, incluyendo el canal lindante. Allí se levantarán áreas de permanencia pensadas para la instalación de food trucks, senderos peatonales, espacios verdes aterrazados y una cortina de álamos que acompañará el recorrido. También habrá bancos, luminarias y equipamiento urbano.

El Parque Estación Nº65 contará con áreas verdes, senderos, espacio gastronómico y una cortina de álamos junto al canal.

Con esta iniciativa, Cipolletti suma un nuevo pulmón a los más de 80 parques y plazas que ya existen en la ciudad, que equivalen a 575 mil metros cuadrados de espacios públicos. Según detallaron desde el municipio, estos lugares no solo embellecen la ciudad, sino que también promueven el deporte, el descanso y el encuentro familiar.