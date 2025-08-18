Con la mira puesta en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Libertad, River logró un triunfo importante por 4-2 ante Godoy Cruz en el Monumental alineando un equipo con mayoría de suplentes. En la conferencia posterior, Marcelo Gallardo valoró el desempeño de sus "no habituales" y dejó claro que no existe un equipo titular definido en el plantel.

"Acá el que está bien, juega. Es muy simple", afirmó luego de la victoria del Millonario ante el elenco mendocino. Y añadió: "Hoy no era un partido fácil, había muchos chicos que no venían jugando. Creo que lo hicieron bastante bien, más allá de algunos errores". Además, aseguró que conforme los jugadores mejoren su rendimiento, tendrán más oportunidades: "En cuanto se vayan sintiendo mejor, van a tener minutos en cancha. Yo no dejo afuera a futbolistas que aportan cosas positivas y las sostienen".

Los lesionados y cómo está Quintero para la vuelta

La mala noticia del encuentro para River es que sumó otras dos lesiones que preocupan a un contexto cargado de problemas físicos. No obstante, el DT mantuvo la calma respecto al estado de Fabricio Bustos y, sobre todo, de Juan Fernando Quintero: "Lo de Bustos, a priori, no sería nada de mucha importancia, pero sí un esguince de tobillo. Y Juanfer salió con una molestia en la rodilla, que creemos también no va a ser nada preocupante", comentó.

Juanfer podría estar disponible ante Libertad el jueves.

Sobre la participación de Juanfer en la revancha ante Libertad, Gallardo no pudo confirmarla, pero sí mencionó que Maximiliano Salas y Lucas Martínez Quarta, dos que continúan recuperándose de sendos esguinces de rodilla, podrían llegar a estar disponibles: "Salas y Martínez Quarta están mucho mejor, se entrenaron estos días con un poquito más de normalidad. En el correr de estos días, iremos evaluando cómo ellos se sienten con la seguridad de sus lesiones para ser tenidos en cuenta el jueves".