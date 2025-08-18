El desembarco de Franco Mastantuono en el Real Madrid no pasó desapercibido en España. El juvenil argentino, que cumplió 18 años hace apenas un mes, sorprendió a hinchas, compañeros y medios locales con su rápida adaptación y su fuerte personalidad. Al punto de que ya se habla de una posible “era Mastantuono” en el club blanco.

En la previa del debut en La Liga ante Osasuna, Xabi Alonso, flamante entrenador del Merengue, se deshizo en elogios hacia el ex River Plate y dejó abierta la chance de que sume sus primeros minutos oficiales en el Santiago Bernabéu.

“La primera vez que hablé con él me sorprendió mucho su personalidad. Tenía 17 años, pero era un hombre de 17. Tenía seguridad en sí mismo, no le dio vértigo dar el paso de venir al Real Madrid”, afirmó el técnico, que además remarcó: “Se le nota la madurez, las ganas que tiene y esa calidad. En poco tiempo va a integrarse con el equipo, tanto en la dinámica del vestuario como en el juego”.

Consultado sobre la posibilidad de verlo en acción este martes, Alonso fue directo: “Sí, podría tener minutos mañana”.

El DT no escatimó elogios para describir al juvenil: “Va a aportar calidad, energía. Es comprometido defensivamente, tiene garra, ese espíritu argentino, guerrero, pero también tiene calidad. Tiene una zurda espectacular: a balón parado, en el último pase, en la definición. Es precoz, muy joven, pero ya a un nivel alto”.

Incluso, cuando le recordaron que Mastantuono había declarado que “el mejor jugador del mundo es Messi”, Alonso lo tomó con naturalidad: “¿Recomendación para decirle quién es su jugador favorito? No, ninguna. Es Messi, siendo argentino y zurdo no sorprende a nadie”.

De esta manera, el futbolista surgido en River podría sumar sus primeros minutos oficiales con la camiseta del Real Madrid en el arranque liguero frente a Osasuna, este martes desde las 16 (hora argentina). Un posible debut que ya genera expectativa en todo Madrid.