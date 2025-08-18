Juegos Panamericanos Junior: Sigue la competencia para los deportistas neuquinos

En marcha la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior en Asunción de Paraguay. La delegación Argentina se mantiene en competencia y con una buena cosecha de medallas y presencia zonal, que siguen saltando a la cancha, con expectativas de podios.

Con la jornada 10 en marcha, Argentina está en el puesto 6 del medallero con una buena cosecha de 55 medallas, 13 de ellas de oro, 25 de plata y 17 de bronce.

Este lunes llega el turno del neuquino Fausto Inostroza, quien junto a Marcos González disputan el Grupo B del vóley de playa masculina. La dupla argentina se presenta ante el equipo estadounidense en primer turno, y posteriormente por la tarde (18.15hs) se miden ante la dupla ecuatoriana.

En días anteriores se desarrolló el Rugby seven donde Los Pumitas se quedaron con la medalla de oro. Por el lado de las Yaguaretés, que tuvo a la jugadora de Marabunta Candela Juan en sus filas, y que culminaron en la cuarta colocación, cayendo ante USA en semifinales, y Canadá en el juego por el bronce.

Por otro lado, se disputó el ciclismo de ruta. Julieta Benedetti se quedó con la medalla de oro para la Argentina, que tuvo un gran trabajo de pelotón, integrado por la neuquina de Huinganco Abril Garzón, ubicada en el puesto 33 de la general.

Garzón tuvo una destaca actuación en pista y en ruta

Cabe destacar que semana pasada, Manuel Turone había conseguido la medalla de plata en BMX Freestyle. El neuquino hizo una gran actuación quedando apenas por detrás del representante colombiano.

Por su parte en Tiro con Arco, Esteban Silva se había colgado la medalla de bronce. El oriundo de Plottier hizo una gran participación por equipo, y en individuales se subió a un merecido podio.

De lo que queda de competencia, que se extiende hasta el 23 de agosto, faltan las presentaciones de Benjamín Turner en levantamiento olímpico que dará inicio el miércoles. El viernes 22 será el turno de la última neuquina en competencia, donde la zapalina Giuliana Baigorria se presentará en Lanzamiento de Martillo.